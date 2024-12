Grippi haigestumine on kahekordistunud ja võib järsku kasvada

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel on ägedate hingamisteede nakkuste tõttu esmatasandi tervishoiutöötajate ja haiglatesse pöördumiste arv hetkel hooajaliste ootuste piires, kuid gripiviiruse aktiivsus on kasvutrendis. Euroopa Liidu ning Euroopa majanduspiirkonna riikides on positiivsete testide osakaal 10 protsenti, mis viitab talvise gripiepideemia algusele.