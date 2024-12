Valitsus kiitis heaks Nursipalu harjutusvälja arendamise

«Oleme harjutusvälja välispiiri kohati korrigeerinud nii sisse- kui ka väljapoole, kuid tegemist on piiri minimaalse korrigeerimisega paarisaja meetri ulatuses,» selgitas RKIKi harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru. «Eelkõige tulenes korrigeerimine asjaolust, et riik on omandanud eraisikute ettepanekul harjutusvälja piirist väljaspool eraomandis olevaid kinnistuid.»