«Täna ütles üks seltsimees Kremlist, et Venemaa pakub tehnoloogilist duelli... Putin rääkis, et nad ründavad Orešnikuga kuskil Kiievis kindlat sihtmärki ja las Ukraina läänepartnerite õhutõrje üritab seda peatada. Et vaatame, mis juhtub. Kas see on teie arvates adekvaatne inimene? Lihtsalt lurjus ja rämps,» tõdes Zelenskõi.