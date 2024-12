Zelenskõi nimetas "Istanbuli lepinguid" Putini seniilseks fantaasiaks

«Need niinimetatud Istanbuli lepingud on tegelikult Venemaa ultimaatum Ukraina ja Ukraina riigi iseseisvuse loovutamiseks. Tegelikkuses neid lepinguid ei eksisteeri ja need on Putini seniilsed fantaasiad,» ütles Zelenskõi pressikonverentsil Brüsselis, kui vastas küsimusele, kas Ukraina on valmis Venemaaga läbirääkimisi pidama kõnealuste kokkulepete alusel.

«Üldiselt olen üllatunud tema väitest, et Putin on üldse millekski valmis. See ultimaatum sisaldas ja sellest räägitakse alati sõnadega »demilitariseerimine« ja »denatsifitseerimine«. Kaasaegse planeedi peamine nats Putin räägib ukrainlaste denatsifitseerimisest... Ja demilitariseerimine, et Ukrainas poleks sõjaväge või midagi sellist,» imestas Zelenskõi.

«See oli ultimaatum, milles Putin lihtsalt nõudis Ukraina allaandmist, konflikti külmutamist ning eemaldumist Euroopast ja NATO sõjalisest liidust, et nad saaksid meie riiki valitseda ja võtta meilt iseseisvus,» seletas riigipea.

«Ja see inimene ütleb, et need on mingid kokkulepped... Ta on lihtsalt vana fantaseerija ja elab mingis teises maailmas. Oma akvaariumis,» rääkis Zelenskõi.

Riigipea toonitas, et niinimetatud Istanbuli kokkuleppeid pole kunagi üldse olemas olnud, vaid 2022. aastal ehk Venemaa Ukraina-vastase agressiooni esimestel päevadel esitati lihtsalt ultimaatum. Seejärel levitas Venemaa seda ultimaatumit agaralt maailmas, milleks kasutas erinevaid allikaid ja erinevaid inimesi.

«Ukraina Venemaa ultimaatumiga igatahes ei nõustunud. Nad püüdsid seal nende ümber mitut moodi hämada, mille osaks olid kohtumised Valgevenes ja Türgis ning nad nimetasid neid kohtumisi »Istanbuli lepinguteks«. Ukraina ei kirjutanud millelegi alla ja mingeid kokkuleppeid ei olnud üldse olemas. See oli Ukraina ainus vastus Venemaa ultimaatumile,» selgitas Zelenskõi.

Venemaa režiimi juht Putin ütles neljapäeval, et Venemaa on valmis läbirääkimisteks Ukrainaga eeltingimusteta, kuid vaid Istanbuli kokkulepete alusel ja kohapealsest tegelikkusest lähtuvalt.

«Meil ei ole eeltingimusi. Oleme valmis läbi rääkima ilma eeltingimusteta, kuid selle põhjal, milles leppisime kokku – olen seda juba sada korda öelnud – 2022. aasta läbirääkimistel Istanbulis ja lähtudes tegelikkusest, mis on täna kohapeal kujunemas,» ütles Putin neljapäeval aastapressikonverentsil.