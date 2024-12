Koloneli sõnul on Venemaa praeguseks kaotanud rohkem kui 766 000 sõjaväelast hukkunute või haavatutena ja paiskab nüüd üha enam Põhja-Korea vägesid oma hakklihamasinasse.

Kolonel märkis, et Põhja-Korea maavägede kasutuselevõtt – kolmanda riigi ja "kurjuse telje" mitteametliku liikme - viis konflikti niiöelda halvale trajektoorile.

"See viimane konflikti laiendamine Venemaa poolt näitab Moskva vankumatut otsustavust Ukraina hävitamiseks. Nii nagu ka täiustatud keskmaa ballistiline rakett Orešnik, mida kasutati esmakordselt tsiviilsihtmärkide vastu Dnipros 21. novembril," märgitakse artiklis.

Autori sõnul on Putini sõda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vastu muutunud selgelt isiklikuks. Venemaa diktaatorit vaevab Ukrainast lähtuv ärritussündroom: Ukraina rahva, Ukraina kultuuri ja Ukraina presidendi põlgus said jagu tema tahtmistest.

Sõjaväelase sõnul on märgiks ka see, et Putin sisuliselt kahekordistas oma survet Ukrainale Süüria arvelt, kus jäeti saatuse hoolde alles hiljuti esmatähtsad olnud sõjalised rajatised. Kõike seda niiöelda hoolimatul võiduajamisel Ukrainas.