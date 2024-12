ÜRO juht näeb Süürias lootuseleeki

«Lähis-Ida õõnestavad paljud kriisid, kuid täna on Süürias lootuse leek ja seda leeki ei tohi kustutada,» toonitas Guterres.

Peasekretär tõi samas välja, et Iisraeli õhulöögid Süüria sõjalisele infrastruktuurile on riigi suveräänsuse rikkumine ja kutsus üles neid lõpetama.

«Iisraeli ulatuslikud õhurünnakud jätkuvad. Need on Süüria suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumised ning need tuleb lõpetada,» ütles Guterres enne ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumist, mida juhib USA välisminister Antony Blinken.