Iisraeli professor: EKA mulle oma otsusest ei teatanud

Ventura sõnul ei ole EKA talle oma otsust põhjendanud ega saatnud ametlikku kirja. «Lihtsalt mu sõber, kes EKAs töötab, ütles et selline otsus oli,» nentis ta. «Aga ma olin ikkagi üllatunud nii otsusest kui ka sellest, kuidas nad asju ajasid,» ütles Ventura.

«Ja pärast seda rääkisin sellest Shenkari ülikooli presidendile, tema võttis EKAga ühendust ja nad ütlesid, et on kõik järgmise aasta tegevused edasi lükanud ja hiljem vaatavad, mis edasi saab. Või midagi sellist,» rääkis ta.

Ventura arvas, et võib-olla on see kuidagi regionaalne asi, sest ka teistest Balti riikides ning Soomes tundub olevat Iisraeli-vastane suhtumine, võib-olla ka Rootsis ja Norras.