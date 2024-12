Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juhiks saab Kristi Raik

RKK nõukogu esimees, kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ütles, et Raik on keskuse juhi kohale väga tugev valik. «​Raik tunneb praeguse asejuhina peensusteni RKK ees seisvaid ülesandeid, on aidanud kaasa keskuse arengule ning on valmis asutuse juhtimise sujuvalt üle võtma.»

«Tema analüüsid ja esinemised Venemaa täiemahulise sõja ajal Ukraina teemadel ning ulatuslik kogemus nii Eestist, Soomest, Brüsselist kui ka mujalt Euroopast võimaldab tal rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdina jätkata nii Eesti kui ka kogu Läänemere piirkonna julgeoleku- ja kaitsepoliitiliste positsioonide esindamist. Suur tänu praegusele juhile Indrek Kannikule, kes on hoidnud RKK lippu kõrgel. Soovin talle jõudu ja kordaminekuid Euroopa Liidu välispoliitikajuhi meeskonnas,» lisas Kuusk.

Raik sõnas, et hindab RKK senist tööd väga. «RKK-l on väga oluline roll Eesti kaitse, julgeoleku- ja välispoliitilise tegevuse mõtestamisel. Maailm meie ümber ei muutu lähiajal lihtsamaks ja rahumeelsemaks ning seda tähtsam on, et mõistaksime, kuhu oleme teel ning saaksime keskuses kaasa aidata sellele, et Eesti seisukohad ja huvid on esindatud erinevates rahvusvahelistes aruteludes, mis mõjutavad NATO, ELi ja meile oluliste liitlas- ja partnerriikide otsuseid.»

Raik liitus RKKga aastal 2018, olles Eesti välispoliitika instituudi juht. Aastast 2023 on ta RKK asejuht ja välispoliitika programmi juht. Raigil on riigiteaduste doktori kraad Turu ülikoolist ja ta on Turu ülikooli rahvusvahelise poliitika dotsent. Ta on avaldanud arvukalt teaduspublikatsioone, raporteid ja analüüse Euroopa välis- ja julgeolekupoliitikaga seonduvatel teemadel.

Senine RKK direktor Kannik asub uuest aastast tööle Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase kabinetis strateegilise poliitika ja poliitanalüütika nõunikuna.

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus on välispoliitika, julgeoleku ja riigikaitsega seotud teemadele spetsialiseeruv mõttekoda Eestis, mille eesmärk on olla Eesti, liitlaste ja partnerite julgeoleku- ja kaitsekogukondade jaoks piirkondlik teadmiste keskus. ​ RKK nõukokku kuuluvad kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk (esimees), välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas, riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori, rahandusministeeriumi esindaja Eesti ELi esinduse rahandustalituse direktor Andres Kuningas ning meediaekspert Raul Rebane.