INIMESTEST AEGAMÖÖDA Eedu ja Riina. Jõuluvanad tulevad südamest

Eedu teab, et tüdrukule ei ole enam palju päevi jäänud ja teab, et tüdruk seda teab. Kui sind enam siin ei ole, siis süttid sa tähena taevas. Jõuluvana vaatab seda tähte. See valgustab mulle teed. Tüdruk hakkas naerma. Ta suri kahe kuu pärast.