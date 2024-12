Tervisekassa hakkab kompenseerima vastutuskindlustust

Möödunud kuudel on meedias oma pahameelt avaldanud nii hambaarstid, kiirabi esindajad kui ka perearstid. Kui kiirabi esindajad on öelnud, et vastutuskindlustuse nahka läheb uus kiirabiauto, siis perearstid on ähvardanud lausa töölt lahkuda.

Terviseminister Riina Sikkut (SDE) ütleb, et nende 90 protsendi tervishoiuteenuse osutajate puhul on kindlus, et kui ravi käigus peaks juhtuma välditav tervisekahju, saab selle eest kindlustuselt taotleda hüvitist. «Kiirabidel ja haiglatel on lepingud sõlmitud. Puudu on kindlustusleping kuuel perearstinimistul, aga nad on terviseameti kui järelevalvega suhtluses. Hambaravis hõlmatus 87 protsenti,» ütles minister.