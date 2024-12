Riigikohus tunnistas koos Imre Arakaga süüdi mõistetud mehe okupatsiooni vastu võitlejaks

Kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise seadus ütleb, et riigikohtul on õigus rehabiliteerida ajavahemikus 1940. aasta 16. juunist kuni 1991. aasta 20. augustini Eestis või endise NSV Liidu territooriumil kohtute poolt süüdimõistetud isikuid nende taotlusel, kui on tõendatud, et süüdimõistmise aluseks olnud teod olid võitluseks Eesti Vabariigi iseseisvuse eest või Eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu.