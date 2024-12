Transpordiamet hoiatab: teed muutuvad õhtul libedaks

Reede pärastlõunase seisuga on põhi- ja tugimaanteed valdavalt märjad, kohati ka niisked. Vihma sajab Harju- ja Läänemaal ning Viljandimaal. Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskus palub võimalusel vältida roobastes sõitmist, et sõiduk ei satuks vesiliugu. Õhu- ja teetemperatuurid on kergelt plusspoolel.