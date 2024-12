Tallinna uue ühendhaigla rajamine seisab rahastamisotsuse taga

Tallinna sotsiaalvaldkonna eest vastutav abilinnapea Karl-Sander Kase (Isamaa) tunnistas, et juhatuse lahkumissoov on värske, ja lisas, et ühtegi putru ei sööda kuumalt. «Olen veendunud, et uus juhatus sihtasutusele leitakse. Aga paari aasta pärast pole eraldi sihtasutust Tallinna Haigla vaja. Nad on projekti pikalt vedanud ja kompetentsi tuleb alles hoida, aga nii teadmised kui ka kõik muu on võimalik liita uude ühendhaiglasse.»