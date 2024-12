Harjumaal hukkus liiklusõnnetuses 18-aastane noormees

Politseinikud töötavad hetkel veel sündmuspaigas ning täpsemad asjaolud on selgitamisel, sealhulgas see kuidas ja mis põhjusel õnnetus juhtus.

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Katre Ulp möönis, et liikluses hukkunute arv on tänavu kõrgem kui see on olnud viimasel neljal aastal ning kahjuks on viimastel nädalatel liikluses mitu elu kaotatud.

Sel aastal on liikluses hukkunud 68 inimest, eelmisel aastal hukkus liikluses 59 inimest.

«Pühad on tulemas ja rohkem inimesi on liikvel, mistõttu kutsun üles liikluses rahulikult võtma, mitte kiirustama ja eelkõige teistega arvestama. Me keegi ei taha liikluses joobes juhiga kohtuda, sest see võib maksta elu ja tervise.»

Ta rõhutas, et purjus juhid on sel aastal põhjustanud pea sada liiklusõnnetust, kus inimesed on viga saanud: «Sekkuge ja helistage 112, kui näete joobes inimest rooli minemas või märkate liikluses kahtlase sõidustiiliga autot.»