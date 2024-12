Sünoptikud tõid välja, et detsembrikuu teine pool paistab silma madalrõhkkondade erilise agarusega – seda nii enne kui pärast tähtsaimat päeva, jõulupäeva. Nädal algab lisanduva vihma ja lörtsi ning plusskraadidega. «Õhtul pudeneb idaservas ka lund ja napilt alla 0 kraadi langev temperatuur annab ilmale veidi kargema näo.»

Ööl vastu jõululaupäeva tibab sünoptikute sõnul lääne pool veidi vihma ja temperatuur on napilt üle 0 kraadi. Eesti idatiiba lisandub lörtsi ja lundki ning termomeetrinäidud tiirlevad kraadi ulatuses 0 kraadi ümber.

Jõululaupäev Lääne-Eestisse suuremat lisa sajule ei too, aga õhk on niiske ja uduvihma võib tibutada. «Temperatuur on napilt plussis, jõuluõhtul 0 kraadi ümber ja paraku tuleb leppida musta maaga.»