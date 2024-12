Erivajadustega inimeste koor jäeti laulupeolt kõrvale: «Osalemine pole võimalik»

Hiljuti pöördus vaegkuuljate ehk viipekeeles laulva koori juht laulu- ja tantsupeo sihtasutuse poole, et uurida erivajadusega inimestest koosneva koori ettelaulmise võimalusi. Laulupeo üldjuht vastas talle aga, et kahjuks pole sellise koori osalemine laulupeol võimalik ning et «seda laadi kollektiivide väljendusvõimaluste jaoks peab leiduma teist laadi väljund».

Madise leidis aga, et puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt peaks riik tegema kõik, et anda puuetega inimestele võimalus arendada ja rakendada oma loomingulist, kunstilist ja vaimset potentsiaali mitte ainult enda heaks, vaid ka ühiskonna rikastamiseks. «See konventsiooni põhimõte seostub kenasti ka sihtasutuse enda eesmärkidega.»

Ta nentis, et laulupidu on mõeldud inimesi ühendama ja mõne kollektiivi välistamine juba ettelaulmiselt selle liikmete erivajaduste tõttu ei lähe kokku ei Eesti võetud rahvusvaheliste kohustustega ega ka riigi enda seatud eesmärkidega.

Õiguskantsler märkis, et tuleva laulu- ja tantsupeo tutvustuses seisab, et inimene ning inimlikkus on väärtused, mis on inspireerinud «Iseoma» loojaid: «Seekordne pidu kannab mõtet, et kui kunagi sai laulupeole tulnud murdekeelsest maarahvast kirjakeelne eesti rahvas, keda seob armastus oma kodukeele ja -maa vastu, siis nüüd saab kirjakeel laulupeol taas murreteks lahti lauldud.»