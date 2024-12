Öösel varitseb teedel libeduseoht

Pühapäeva pärastlõunal on põhi- ja tugimaanteed valdavalt niisked ja märjad. Edela- ja Kesk-Eestis sajab paiguti vihma, sajualas tekib vesiliuoht. Õhu- ja teetemperatuur on kõikjal plussis, vaid Ida-Virumaal on veidi jahedam.