Venemaa tõhustab pikaajalise sõja nimel propagandat noortele

Aruande kohaselt on Kremli programm "Võidu teed" suunatud kaasaegsete laste ja noorte isamaaliste tunnete kasvatamisele ning pakub lastele ja noortele tasuta ekskursioone Venemaa sõjalise hiilguse kultuuri- ja ajaloopaikadesse.

"Kreml on juba kasutanud Avangardi sõjaväespordi treeninglaagreid Ukraina noorte militariseerimiseks Venemaa kultuuri- ja ajalooliste narratiivide kaudu ning näib laiendavat nende ja sarnaste laagrite võrgustikku üle Venemaa osana oma pikaajalistest jõupingutustest relvajõudude ülesehitamiseks," öeldakse aruandes.

Samuti märgitakse, et Kreml valmistub Venemaa noorte militariseerimiseks laiendama ja tõstma ka teiste noorte sõjalis-patriootiliste organisatsioonide staatust, mille seas "Junarmia" ning laste ja noorte ühendus "Esimeste liikumine".

"Putin teatas 20. detsembril, et Kreml käsitleb 2025. aastat "Isamaa kaitsja aastana". See viitab sellele, et riigipea kavatseb 2025. aastaks suunata Venemaa poliitilised ja ideoloogilised prioriteedid Venemaa veteranidele ja Venemaa ühiskonna edasisele militariseerimisele," märgiti aruandes.