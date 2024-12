Otsusele jõudis ERJK Mustamäe linnaosavanema Marja-Liisa Veiseri kaasuses, kelle puhul leiti, et linnaosa Facebooki lehtedel on fotodel kujutatud Veiserit piisavalt palju, et pidada neid poliitilisteks reklaamideks.

Komisjonile esitatud avalduses paluti hinnangut, kas Tallinna maksumaksja raha on kasutatud poliitilistel eesmärkidel ning kas tegu on mainekujunduse ja erakonna varjatud rahastamisega linnakassast, võttes aluseks Mustamäe linnaosavalitsuse Facebooki lehe, kus eksponeeritakse fotodel ülemäära linnaosavanemat Marja-Liisa Veiserit. Avaldaja märkis, et tallinlaste informeerimiseks ei pea linnaosavanem isiklikult igal fotol olema ning seda mõnel päeval lausa mitu korda.

Komisjon nõustus, et Tallinna linna sotsiaalmeedia kanalid on infokanalid, kus vahendatakse ainult linna puudutavaid teemasid ning avalike vahendite kasutamine poliitiku isikureklaamiks on erakonnaseaduse kohaselt keelatud.

«Lisaks rikutakse antud juhul ka Tallinna linna enda kehtestatud linnameedia head tava, kus muuhulgas on öeldud, et linnameedia lähtub põhimõttest, et linna poliitilised juhid on aruandekohustuslikud oma valijate ees, kuid avaldatavad tekstid, videomaterjalid, fotod, kujunduselemendid ja muu ei tohi sisaldada otsest või varjatud poliitilist propagandat ja isikupropagandat,» leidis komisjon.

Komisjon lisas, et et omavalitsuse teave, olenemata, kus seda avaldatakse – omavalitsuse infolehes või mujal, peab lähtuma ainult avalikust huvist. Samuti on riigikontroll andnud 2017. aastal kohalike valimiste järel läbiviidud auditis soovituse kehtestada kohalikel omavalitsustel põhimõtted, et omavalitsuste infolehtedes ja teistes teavituskanalites oleks tagatud maksumaksja raha kasutamine vaid avalikes huvides.