Iga sõjakuu tähendab Ukrainale kaotusi ja mitte üksnes hukkunute näol

Libanova tõi välja, et üha enam Ukraina pagulasi harjub eluga välismaal ja kaotab lõpuks soovi üldse Ukrainasse naasta. Lisaks tähendab iga sõjakuu lisapurustusi ja seetõttu on aina rohkem neid, kellel pole lihtsalt kuhugi tagasi pöörduda.

UNIAN tõi välja, et sotsiaalpoliitika ministeerium tegi oktoobris prognoosi, mille kohaselt võib 2040. aastaks Ukraina rahvaarv kahaneda umbes 25 miljonini. Juba praegu elab Kiievi kontrolli all oleval territooriumil vaid umbes 31 miljonit inimest.

Demograafid hoiatavad aga, et see on tegelikult kaugel halvimast stsenaariumist. Ukraina riikliku teaduste akadeemia demograafia ja elukvaliteedi probleemide instituudi juhtivteadur Svitlana Aksenova ütles, et valmis peaks olema ka selleks, et 25 miljonit on optimistlik, mitte pessimistlik prognoos.