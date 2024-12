Slovakkia opositsioon kritiseeris Fico kohtumist Putiniga

«Robert Fico on Slovakkia häbiplekk. Läbirääkimiste pidamine Putiniga, kelle käed on verega kaetud, ei ole mitte ainult meie riigi ja selle välispoliitika, vaid ka meie Euroopa Liidu ja NATO liitlaste reetmine. Robert Fico ei käitu nagu suveräänse riigi juht, vaid nagu vaenlastega koostöö tegija,» ütles parteijuht Branislav Gröhling.

«Me ütleme Vladimir Putinile ja kõigile venemeelsetele poliitikutele, et Robert Fico ei räägi kogu rahva eest,» toonitas Gröhling.

«Moskvat pühapäeval väisanud Fico tahab aidata Putinil teenida raha sõja rahastamiseks ja Euroopa nõrgestamiseks. Me usume, et selline abi Putinile on ebamoraalne,» sõnas president.