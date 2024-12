Riigimetsast saaks jõulupuu mõne euroga, kuid mugavuse eest ollakse valmis maksma

Inimestel on olnud võimalik Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) riigimetsast omal käel kuusk tuua juba alates 2008. aastast ning hind on seejuures püsinud muutumatuna: kuni meetrine puu maksab 3 eurot, kuni kahemeetrine 8 eurot ning kuni kolmemeetrine 13 eurot.

Jõulupuu toomine riigimetsast on rajatud eelkõige aususele ning kedagi luurama ei hakata, et vaadata, kas puu eest maksti või et kas peeti kinni piirangutest, millisest metsast kuuske kaasa võtta ei tohi. ​«Siiski, kui meie inimesed metsas eksimusi pealt juhtuvad nägema, siis loomulikult suuname inimesi õigele rajale,» sõnas RMK meediasuhete juht Priit Luts.