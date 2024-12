Sonja Monina on 19-aastane tüdruk, kellel on lapsepõlvest alates harvaesinev epilepsia vorm. Viimase 12 aasta jooksul on tema ema Svetlana korduvalt pöördunud hoolivate inimeste poole palvega koguda raha tütre raviks ja ta palub endiselt abi. Aga kas kogu annetatud raha kulub haige lapse ravimitele?