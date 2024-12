Sünnitusosakonna ämmaemandusjuhi Grethel Tarmase sõnul möödus jõuluöö rahulikult ning kõik emad ja lapsed on terved ja heas tujus.

«Suur rõõm on näha, et pered saavad just sel erilisel ajal oma kõige kallima kingituse,» ütles Tarmas.