GALERII JA VIDEO Tallinnas sõidavad jõulutramm, -troll ja -buss

Tänavused jõulusõidukid on kaunistatud käsitsi valmistatud ja peamiselt just taaskasutatavatest materjalidest loodud ehetega. Sellega juhitakse inimeste tähelepanu keskkonna hoidmise olulisusele ja pakutakse inspiratsiooni ise kaunistuste valmistamiseks, vanast uue loomiseks ning ühtlasi tarbimise vähendamiseks. Iga jõulusõiduk on kaunistatud eri temaatikas, mistõttu võiks kahel päeval proovida linna avastada eri sõidukiliikidega. Bussis on teemaks päkapikurada, trollis talvevõlumaa ning trammis piparkoogimaja.