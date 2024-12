Vladimir Svet EstLink2 rikkest: see ilmestab, kui oluline on kriitilise merealuse taristu kaitse

Taristuminister Vladimir Svet (SDE) möönis, et kriitilise merealuse taristu kaitse on oluline ning kui haavatav see on tänapäeva hübriidohtudele. «Varustuskindlusega seotud riskid pühi ei pea: EstLink 2 on jälle katki. Hetkel ei saa välistada ka välist sekkumist. Nimelt kaablirikke ajal viibis läheduses Hiina kaubalaev, mis hiljuti lahkus Peterburist. Eesti ja Soome teenistused koos tegutsevad põhjuse väljaselgitamise ja ühenduse taastamise nimel. Küll see tehtud saab, pole esimene ega ilmselt ka viimane kord,» kirjutas Svet sotsiaalmeediasse.