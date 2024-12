Jaapan annab Ukrainale külmutatud Venemaa varadest kolm miljardit

«Olen tänulik Jaapani valitsuse otsuse eest kanda Ukrainale üle veel kolm miljardit dollarit, mille tagatiseks on külmutatud Venemaa varad. Samuti täiendava abi eest energiaseadmete ja varjendite ehitamiseks. Leppisime kokku, et kohtume dialoogi jätkamiseks,» jätkas riigipea.

Ukrinform tõi välja, et selle aasta oktoobris jõudis tööstusriikide ühendus G7 konsensusele Ukrainale 50 miljardi dollari suuruse laenu andmise korras külmutatud Venemaa varadest. Otsustati, et need laenud makstakse välja Venemaa külmutatud vahendite intressidest vastavalt G7 riikide seadustele ja rahvusvahelisele õigusele.