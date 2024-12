Hollandi välisministri sõnul pole Putin rahust huvitatud

«Jõuluhommikul alustas Venemaa järjekordset massilist rünnakut Ukraina energiasektori vastu. See pahatahtlik ajastus näitab, et Putin ei ole huvitatud rahust, vaid ainult Ukraina hävitamisest. 2025. aastal oleme jätkuvalt pühendunud selle julma agressiooni peatamisele,» sõnas Veldkamp.

Ukraina ärkas esimesel jõulupühal kell 5.30 õhuhäire peale. Järgnes õhujõudude teade, et Venemaa tulistab Mustalt merelt Kalibr tiibrakettidega.

Tegemist on sel aastal 13. suure rünnakuga Ukraina energiasüsteemile.

«Jõuluhommik näitas taas, et agressorriigi jaoks ei ole miski püha,» ütles Ivano-Frankivski oblasti kuberner Svitlana Onõštšuk ja lisas, et osa oblastist on jõulupühade ajal elektrita.