Soome lahe piirivalve ütles jõulupüha õhtul uudisteagentuurile STT, et asjast teavitamise kohustus on üle antud politseile.

Väljalülitumise põhjus ei ole praegu teada. Eesti ja Soome süsteemihaldurid Elering ja Fingrid on operatiivselt tegutsemas, et rikke põhjus võimalikult kiiresti tuvastada.

Soome ajaleht Iltalehti kirjutas eile, et ajal, mil EstLink 2 rivist välja läks, oli elektrikaabli juures Hongkongi lipu all seilav laev.

Iltalehti kirjutab, et MarineTrafficuandmete järgi oli ajal, mil EstLink 2 rivist välja läks, kaabli juures Hongkongi lipu all seilav konteinerlaev Xin Xin Tian 2. Seda, kas laeval midagi rikkega pistmist on, ei saa Iltalehti teatel praegu öelda, sest Elering ja Fingrid otsivad praegu rikkekohta ja püüavad aru saada, kas rike toimus maal või merel.