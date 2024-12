Läänemets Estlinki rikkest: kõigi pilgud on Euroopas suunatud ühele riigile

Läänemets rääkis Postimehele, et eile reageerisid sündmusele nii Soome kui Eesti piirivalvealused ning Soome initsiatiivil eskorditi laev nende vetesse. Mis edasi saab ja kas sündmuse suhtes alustatakse kriminaalmenetlust, on vara öelda ja sõltub esmastest uurimistoimingutest, kus muuhulgas tuvastatakse, kas rikke põhjus on inimtekkeline.

Küll aga nentis Läänemets, et juhul, kui rikke põhjus oli inimtekkeline, siis on tegu aasta jooksul juba kolmanda sarnase juhtumiga Läänemeres, kusjuures alati on põhiliseks kahtlusaluseks olnud hiinlaste omanduses laev. Läänemetsa sõnul peaks ka Hiina senisest rohkem hakkama vastuseid andma. «Kõigi pilgud Euroopas on suunatud ühe riigi poole,» tõdeb Läänemets.