EstLink 2 rike ei takista 2025. aasta veebruari algusesse kavandatud Balti riikide lahtiühendamist Venemaa kontrollitud sagedusalast ning ühinemist Mandri-Euroopa elektrivõrguga. Balti riikides on piisavalt juhitavaid võimsusi ja välisühendusi, et sünkroniseerimine Mandri-Euroopa sagedusalaga ilma Estlink 2 ühenduseta ellu viia.

EstLink 2 rikkel võib olla mõju elektri börsihinnale Eestis ja teistes Balti riikides. Kui taastuvenergiat on Balti riikides parajasti palju, ei ole Eesti-Soome ühendusel olulist hinnamõju. Hinnamõju hakkab pigem ilmnema olukordades, kus taastuvelektri toodang on madal. Sellisel juhul sõltub hind Baltimaade gaasielektrijaamadest ja Eesti põlevkivijaamadest. Selle aasta esimese poole kogemusest lähtudes võib eeldada, et hind on Balti riikides mõnevõrra kõrgem kui Põhjamaades. Samas tipukoormuse perioodil võib hind olla ka Põhjamaadega võrreldes madalam, kuna tipuperioodil on tekkinud defitsiit ka Soomes ja elekter on liikunud Balti riikidest Soome suunas.​