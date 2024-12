Tsahkna: Soome sadamasse eskorditud laev sõitis kinnitamata ankruga

Tsahkna ütles elektriühenduse EstLink2 ja kolme sidekaabli riket kommenteerides, et niivõrd sagedasi vigastusi Läänemere elutähtsale veealusele taristule ei saa pidada juhuseks.

«Elutähtsa veealuse taristu vigastused on muutunud niivõrd sagedaseks, et raske on nende puhul uskuda juhuslikkust või üksnes halba meresõiduoskust. Peame aru saama, et merealuse taristu kahjustamine on muutunud süsteemseks ning neid tuleb käsitleda rünnakutena meie eluliste struktuuride vastu,» sõnas Tsahkna.

Välisministri sõnul on juhtumi uurimine alles algusjärgus, ent positiivsena on Soome võimud uurimise läbiviimiseks toimetanud Soome sadamasse Cooki Saarte lipu all sõitva aluse EAGLE S, mis esialgsetel andmetel sõitis kinnitamata ankruga.

Välisministri sõnul on Läänemere merepõhja taristu haavatav, kuid Eesti jätkab igakülgset koostööd Soomega, aga ka kõigi teiste Läänemere-äärsete riikidega, et merepõhja taristut kaitsta. «Samuti oleme ühenduses oma teiste liitlaste ja partneritega, et koordineerida rahvusvahelist koostööd,» ütles Tsahkna ning lisas, et kõigi intsidendiga seotud asjaolude väljaselgitamine vajab riikide mitmepoolset ühist pingutust. «Lisaks sanktsioonide vältimisele kujutab varilaevastik Läänemerel ka julgeolekuohtu ning me ei saa seda lihtsalt pealt vaadata,» sõnas Tsahkna.