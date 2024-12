Kahes Elisa merekaablis tuvastati rikked

Tänu varuühendustele ei mõjuta rike Elisa teenuseid Soomes ega Eestis. «Häired võivad aga olla mõjutanud mõningaid ettevõtteid ja operaatoreid Soomes, kel on kasutusel otseühendus kaablites,» teavitas Elisa.

Parandustööd on ettevalmistamisel. Rikked kahes Elisale kuuluvas merekaablis tuvastati kolmapäeva õhtul.

Eesti välisühendused on mitmekordselt dubleeritud ehk merealuste kaablite purunemisel on võimalik kasutada alternatiivseid toimivaid merekaableid või Lätti minevaid maakaableid, et tagada piiriülene internetiühendus ja erinevate teenuste toimimine.