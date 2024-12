Postimees kirjutas juba novembris, et Tallinna linn lubab sel talvel lumest puhastada 120 kilomeetrit kõnniteid, vabastades sellega paljud majaomanikud lumerookimise kohustusest. Sealjuures jäeti aga ütlemata, et keegi ei vabasta majaomanikku vastutusest, kui linn on tema maja ees libedusetõrjet viletsalt teinud ja keegi seal kukkudes trauma saab.