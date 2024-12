Metropoliit Stefanus toonitab, et Eesti Apostli-Õigeusu Kirik on alati valmis pakkuma abi nendele Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kogudustele, kes seda ise otsivad. Lõhet siinsete Vene Õigeusu Kiriku all tegutsevate usuvendade seas kindlasti ei soovi ta tekitada.

Foto: Eero Vabamägi