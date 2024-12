Põhja-Tallinnas viga saanud kaks päästjat on jätkuvalt raskes seisus haiglas

PPA vanemkomissar Marit Abram rääkis Postimehele, et arusaamatusi, mida kiputi lahendama füüsiliselt, tuli ette nii pere ringis, naabrite vahel kui ka tänaval. ​«Kui keskmiselt saab politsei ööpäevas 20–30 teadet perevägivallast, siis pühade ajal osal päevadel kuni 50 teadet. Tänavu on alates 23. detsembrist antud politseile teada 118 perevägivalla juhtumist,» sõnas Abram.

Kuna pühade ajal tarvitavad inimesed rohkem alkoholi, on suurem oht, et arusaamatusi hakatakse lahendama vägivallaga. «Lähisuhtevägivalla juhtumeid on palju, kuid tegemist on varjatud kuriteoga ja tõenäoliselt ei jõua info alati politseini. Seetõttu on väga tähtis, et nii kannatanud kui ka kõrvalseisjad politseile vägivallast teada annavad,» rõhutas ta.