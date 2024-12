«Kahtlusalune laev on osa Venemaa varilaevastikust, mis seab ohtu julgeoleku ja keskkonna, samas rahastades Venemaa sõjaeelarvet. Me teeme ettepaneku täiendavateks meetmeteks, sealhulgas sanktsioonideks, selle laevastiku vastu,» ütlesid nii Euroopa Komisjon kui ühenduse välispoliitikajuht Kaja Kallas ühisavalduses.

Peaminister Kristen Michal (RE) lausus tänasel pressikonverentsil, et Euroopa Liit ja NATO on olnud aktiivsed sel teemal. «Üle poole Venemaa rahast tuleb varilaevastikult ja loomulikult see Venemaale ei meeldi (et me seda kritiseerime). Eesti on ka üks aktiivsemaid, kes kontrollib varilaevastiku dokumente, oleme käinud ka pardal. Oleme seda kokku leppinud ka JETi kohtumisel Tallinnas, kus vaatasime üle varilaevastiku tegevuse ja selle peatamise. Ka mõni minut tagasi tuli Euroopa Liidu Komisjonilt avaldus, kus meie tegevust toetatakse,» lausus Michal.