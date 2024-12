Kliimaminister Alender: Balti riigid elektrita ei jää

«Süsteemihaldurid tulevad olukorraga toime, sest pidev valmisolek sellisteks juhtumiteks on nende igapäevane töö. Eestis ja Baltimaades on piisavalt tootmisvõimsusi ja reserve, et katta meie elektrivajadus. Elektrijaamad, sealhulgas Enefit Poweri juhitavad jaamad on töövalmis ja lisaks töötavad tuulepargid,» ütles Alender.

Kliimaminister rõhutas, et Estlink 2 rike ei mõjuta Balti riikide sünkroniseerimist Mandri-Euroopa elektrivõrguga. «Sünkroniseerimine on jätkuvalt planeeritud veebruari algusesse ning vajalikud ettevalmistused kulgevad plaanipäraselt. Balti riikides on piisavalt juhitavaid võimsusi ja välisühendusi, et sünkroniseerimine läbi viia ka ilma Estlink 2 ühenduseta,» lausus Alender. «Toimunu näitab, kui oluline on meie valmisolek ja Euroopaga sünkroniseerimise plaanipärane läbiviimine.»