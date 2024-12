Soome lahe järjekordses laamendusretkes kahtlustatakse naftatankerit

Michali sõnul on ta olnud ühenduses naaberriikide peaministritega, kõige tihedamalt oma Soome ametivenna Petteri Orpoga. Küsimusele, kas Eesti peaks astuma samme, et rakenduks NATO artikkel 4, et algaksid konsultatsioonid, vastas peaminister, et räägib kohe pärast pressikonverentsi NATO peasekretäri Mark Ruttega.