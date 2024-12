«Pärast avariid on kehtestatud 300 meetrine ohutsoon sündmuskohast igas suunas. Gaasilekke tõkestamine ja olukorra täielik kontrolli alla saamine võtab aega. Praegu teadaolevalt võib sündmuse lahendamisele kuluda terve reedene päev. See tähendab, et liiklus on trassil 10 km ulatuses kinni ja suunatud ümber Ääsmäe-Kernu tee kaudu. Avariipaigas on kehtestatud lennukeeld,» ütles operatiivjuht.