Eesti alustab operatsiooni Estlink 1 kaitseks

​Kaitseminister Pevkur rõhutas, et riik peab sellistele intsidentidele, nagu oli Estlink 2 lõhkumine, reageerimisel olema konkreetne ja andma selge signaali, et ka kriitilise taristu vastased ründed saavad vastuse.

«Loomulikult peab uurimine välja selgitama Estlink 2 kaabli ja sidekaablite lõhkumise kõik detailid, ent meie ülesanne on kohe saata selge sõnum, et oleme valmis Eesti ja Soome vahelisi ühendusi kaitsma ka sõjaliste vahenditega,» ütles Pevkur.

Pevkur lisas, et Estlink 2 lõhkumise tagajärjel on oluline, et Eesti ja Soome vaheline energiaühendus säiliks ja kriitilise taristu kaitse oleks tagatud. «Seetõttu tänan, et nii Kaitseväe juhataja kui merevägi mõistavad vajadust merekaabli kaitse tagada ja on valmis Soome lahel vastavat operatsiooni kiiresti alustama,» märkis kaitseminister.