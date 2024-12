Tallinna vanad trollid müüakse Moldovasse

Kokku laekus 8 pakkumist, mis näitab suurt huvi vanade trollibusside vastu. Moldova ettevõte Regia Transport Electric plaanib saadud trollibusse kasutada oma riigi ühistranspordisüsteemis. Tegu on keskkonnasõbraliku lahendusega, kus vanad sõidukid leiavad taaskasutust ja aitavad pikendada olemasolevate trollibusside eluiga.

«Oleme rahul, et meie trollibussid saavad uue eesmärgi. See on suurepärane näide ringmajanduse põhimõtetest, kus kasutusest kõrvale jäävad sõidukid leiavad rakendust mujal. Täname kõiki huvilisi ja soovime Moldova ettevõttele edu oma riigis ühistransporditeenuse pakkumisel,» ütles TLT juhatuse liige Andrei Novikov.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan kommenteeris: «Mul on väga hea meel, et Moldova saab meie vanade trollide abil oma ühistransporti parandada. Chișinău abilinnapea käis hiljuti Tallinnas minuga kohtumas ja seetõttu olen ka sealse olukorraga kursis. Moldova jaoks on Euroopas toodetud uued trollid ebamõistlikult kallid, sest Euroopa Liidu tootjad on juba arvestanud sellega, et kliimaeesmärkidest tulenevalt on nende klientidel kohustus ja toetused elektriveeremi soetamiseks, aga kuna Moldova ei ole Euroopa Liidus, siis ei ole seal ka vastavaid kliimareegleid ja toetusi.»

Tallinna Linnatransport jätkab linna ühistranspordi moderniseerimist, keskendudes keskkonnasõbralikele lahendustele ja innovatsioonile. Käesoleval aastal on TLT sõidukitepark teinud suure arenguhüppe elektribusside näol ning ka trammiliiklus pealinnas on täienenud avatud Vanasadama trammitee kui uute PESA trammide näol. TLT plaanib uuel aastal soetada juurde keskkonnasõbralikke gaasibusse ning aastaks 2026. on planeeritud pealinna sõitma juba moodsad trollibussid, mis on võimelised liikuma ka autonoomselt.