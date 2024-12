Kuller hoidis ära kelmile 3000 euro saatmise

Kuna olukord tundus kummaline, teavitas kuller sellest politseid. Paki kontrollimisel leiti sellest riided, mille taskus ümbrik rahaga. Kuller sõitis koos politseiga paki sihtpunkti, et seal kelmid tabada, kuid keegi saadetisele järgi ei tulnud. Tellijale helistades öeldi vastuseks, et enam pole midagi vaja.

Selgus, et paki kullerile andnud eakas naine oli saanud kõne väidetavalt politseiuurijalt, kes rääkis, et tema õelaps põhjustas raske liiklusõnnetuse. Õnnetuses sai keegi tõsiselt viga ning operatsiooniks on vaja 3000 eurot. Libauurija ütles naisele, et lõpetab õelapse kohta kriminaalmenetluse, kui ta maksab operatsiooniks kuluva raha. Nii pakendaski naine vastavalt libauurija juhistele küsitud raha ja andis selle tellitud kullerile.