«Ma ei taha kiita, aga praegu läheb meil paremini kui teistel. Rahvast käib väga palju,» ütles OG Elektra ASi omanik Oleg Gross, kelle sõnul on neil käive aastataguse ajaga võrreldes kümnendiku võrra kasvanud. «Ostjaid on juurde tulnud, aga ostukorv on suurenenud inflatsiooni võrra.»