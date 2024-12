Ida-Tallinna keskhaiglas sündis tänavustel jõulupühadel kokku 15 last. Jõululaupäeval, 24. detsembril, sündis kolm tüdrukut ja neli poissi. 25. ja 26. detsembril sündis veel kaheksa last: viis poissi ja kolm tüdrukut. Jõulupühad möödusid sünnitusosakonnas rahulikult. Tänavu jõulude ajal sündis Ida-Tallinna keskhaiglas rohkem jõululapsi, kui eelmisel aastal, kui jõulupühade kolme päeva jooksul sündis 14 last.

Narva haiglas sündis 24. detsembril kaks jõulutüdrukut kaaluga 3170 ja 4220 grammi. Emad ja beebid tunnevad end hästi ning sünnitus möödus plaanipäraselt.

Rakvere haigla sünnitusosakonnas sündis 24. detsembril kaks beebit, poiss ja tüdruk. Sünnitusosakonnast kinnitati, et beebide ja nende emadega on kõik hästi. Kuna sünnitusi pole Rakvere haiglas viimasel ajal just palju, tuntakse sünnitusosakonnas iga tita ilmaletuleku üle eriti suurt rõõmu.

Tartu ülikooli kliinikumi naistekliinikus sündis 24. detsembril kolm uut ilmakodanikku – kaks tüdrukut ja üks poiss. 25.detsembril sündis üks poiss ja kaks tüdrukut ning 26. detsembril üks tüdruk.

Pärnu haiglas oli jõululaupäev sünnitusosakonnas vaikne, esimesel jõulupühal sündis kaks last ja teisel jõulupühal üks. Kõik jõulude ajal ilmavalgust näinud beebid on tüdrukud. Mullugi sündis jõuludel Pärnu haiglas kolm last.