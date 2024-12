Eesti alkoholitarbimine on 10,9 liitrit absoluutalkoholi inimese kohta aastas, väidab Sikkut. «See tähendab, et keskmiselt joob üks inimene igal nädalal pool liitrit viina või 2,5 liitrit veini,» ütles Sikkut, kelle sõnul saavad sellest alguse paljud tervisemured ja sotsiaalsed probleemid.

Seetõttu on sotsiaalministeeriumil plaanis kümne aasta jooksul vähendada Eesti inimeste alkoholijoomist 20 protsenti. See tähendab, et iga üle 15-aastase elaniku kohta ei joodaks enam ligi 11 liitrit, vaid pisut alla üheksa liitri absoluutset alkoholi aastas. Must-valgelt on see kirja pandud strateegiadokumendis «Alkoholi tarvitamise vähendamise arengusuunad 2025–2035».