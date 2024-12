Yle kirjutab, et Soome politsei teatel algas üleandmine kella 10.50 paiku. STT andmetel töötavad tankeri Eagle S mootorid ja laev liigub.

Operatsiooni juhib piirivalve toel Helsingi politseijaoskond. Politsei teatel peatatakse üleandmise ajaks eeluurimine.

Naftatankleri teisaldamist abistab puksiir Ukko, mis asus hommikul kella poole nelja paiku Porvoost Kilpilahti sadamast tankeri poole teele.​ Kohal on ka valvelaev Uisko.

Puksiir Ukko on abistanud näiteks ristluslaeva Silja Europa teekonnal Turusse pärast tüüri riket 2009. aastal

Naftatankeri üleviimine toimub kahe lootsi ja eskortpuksiiri abiga.

Helsingi politseijaoskonna juhtivinspektor Heikki Porola ütles Yle-le, et tanker Eagle S peaks Kilpilahti jõudma kell 16. Laev kolitakse Kilpilahti, sest uus asukoht on parem uurimistoiminguteks.

«Kokkuvõttes on muidugi erandlik, et terve tanker arestitakse ja võimude poolt üle võetakse», ütles Porola.

Politsei on üleviimise ajaks kehtestanud operatsiooni ohutusega seotud piiranguid. Porola rääkis, et laev on ülemineku ajal oma kapteni kontrolli all ja meeskond on üleviimise ajal tööl.

«Laeva sündmuskohale toomisel saame tõhusamalt läbi viia tehnilist kriminaaljuurdlust nagu intervjuud ja ülekuulamised. Eeluurimistegevus pardal on üleandmise ajaks peatatud. Neid jätkatakse siis, kui laev on ankrus.»

Porola selgitas, et peamiselt viiakse läbi tehnilist kriminaaluurimist ja püütakse välja selgitada, kas see laev oli süüdlane kahju põhjustamises. Porola sõnul on laeval olev last endiselt alles.

Porola teatel viibib laev Kilpilahtis nii kaua, kui see on uurimise jaoks vajalik. Ta kinnitas, et laeva meeskond jääb pardale ka pärast üleviimist.

«Vaatame kas on mingeid meetmeid, mida tuleb meeskonna suhtes rakendada», lausus Porola.