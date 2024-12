Priit Hõbemägi sõnul näitab see, kui kolm korda ühe aasta jooksul merepõhjas midagi katki läheb, et tegemist on teadliku tegevusega, hoidmaks kõrgel energia hinda.

«Eesti Energia esindaja tegi seda, mida Kreml ette nägi, teatades, et me muudame fikseeritud pakettide hindu. Aga kas fikseeritud paketi hind pole mitte see, mida muuta ei saa,» rääkis Hõbemägi.

Ainar Ruussaar sõnas, et ilmselt tuleks meil siiski taastada põlevkivienergia võimekus.

Saates osalejad tõid välja, et põlevkivi teema muutub järjest akuutsemaks, aga kui hinnast rääkida, siis nii kõrge hinnaga ei saa memm muna praadida. Seega hinnaküsimus põlevkivi puhul jääb.

Hõbemägi lausus, et kui tagumik külmetab, kütame ikka põlevkiviga edasi.

Esitati ka küsimus, kas olukorras, kus meid hübriidselt rünnatakse, on rohepööre üldse oluline. Peeter Koppeli sõnul tuleks demokraatia vaates pöörata tähelepanu ka asjaolule, et kliimaaktivistid ei moodusta eriti suurt osa ühiskonnast. Ruussaare arvates tuleks Euroopa Liidus kliimaeesmärgid üle vaadata.

Rääkides sellest, kuidas seaduse vaates taolist merepõhjas oleva infrastruktuuri lõhkumist ära hoida, lausus Hõbemägi, et rahvusvahelise mereõiguse muutmine on väga keeruline. «Rahvusvahelise mereõiguse kohaselt võivad selle väikese mereriba kohal, mis jääb meie ja Soome vete vahele, lennata ka lennukid, aga kui Soome ja Eesti oma veed kokku lükkaksid, oleks sellistel laevadel võimalik igal pool sõita.»

Saates olijad vaatasid ka tagasi mööduvale aastale ja majandusest rääkides ütles Hõbemägi, et majanduses on kõige suurem uudis see, et uudiseid ei ole, kuna majandus on endiselt languses.

Ruussaare hinnangul suunduvad investeeringud mujale, kuna mujal on ettevõtetele soodustused.

Koppel märkis, et investeeringuid tuleb siiski ka meile, aga meie senised konkurentsieelised on lahustunud. «Energia on kallis ja ettevõtjad vinguvad iga asja pärast, kuna ettevõtlust kiputakse lämmatama.»

Rääkides valitsuse ja peaministri vahetusest jõuti järeldusele, et praegune valitsus on stabiilsem. Koppel sõnas, et kui eelmise peaministri jaoks olid majandusteemad tähtsusetud, siis praegu see nii ei ole.