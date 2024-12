Jufereva-Skuratovski muretseb Eestis süveneva vasakpoolsuse pärast

«See väljendub avalikus põlguses riigiinstitutsioonide, valitsuse, poliitiliste oponentide suhtes, samuti faktide, tegeliku olukorra, üldtunnustatud väärtuste ja käitumisnormide eitamises,» leiab Jufereva-Skuratovski.

«Üha sagedamini kõlab ettepanekuid stiilis: võtame kõik rikkailt ära ja jagame vaestele. Kas järgmine samm on anarhia ülistamine ja idee – kes on tugevam, sellel on õigus – propageerimine?» kirjutab Jufereva-Skuratovski sotsiaalmeedias. «Tegelikkuses seisame silmitsi olukorraga, kus opositsioon eitab täielikult poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset reaalsust. Parlamendidebatid on muutunud absurditeatriks, kus domineerivad manipulatsioonid, isiklikud rünnakud ja faktide moonutamine.»

Jufereva-Skuratovski sõnul väljendub trend ka selles, et opositsiooni esindajad ei hooli vastustest, mida nad ministritele esitatavatele küsimustele saavad.

«Nad edastavad valijatele nagunii intervjuudes või oma sotsiaalmeediakontodel, et Eesti majanduslangus jätkub ja valitsus ei tee midagi olukorra parandamiseks. Tulemuseks on vale pildi juurdumine inimeste teadvuses, samuti kasvav ebakindluse, lootusetuse ja abitusetunne ning viha valitsuse vastu,» kirjutab Jufereva-Skuratovski. «Mul on tekkinud kindel tunne, et Eesti on muutunud lepitamatute ideoloogiate lahinguväljaks. Ma loodan, et see võitlus jääb vaid verbaalseks kemplemiseks riigikogu saalis, meedias ja sotsiaalmeedias.»

Ühiskonna ühtekuuluvuse leidmine on Jufereva-Skuratovski sõnul riigi peamine ülesanne. Kui ühiskond ei suuda ületada killustatust ja kokku leppida ühistes väärtustes, siis ei veena ka majanduskasv, palga- ega pensionitõus inimesi selles, et nad elavad jõukas riigis, millel on tulevik, nendib Jufereva-Skuratovski.