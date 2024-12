Lekkiv LNG tsistern transporditi Pärnu maanteelt ohutusse kohta

Veeldatud maagaasi transporditakse pikamaatranspordis rõhu all temperatuuril -163 kraadi Celsiuse juures. Mahult on see 600 korda väiksem kui tavalises olekus maagaas. Rõhu alt vabanedes gaas aurustub ning see ongi protsess, mis õnnetuspaigas toimub. Aine on suures kontsentratsioonis plahvatusohtlik, mistõttu ongi sealt alast kõikvõimalikud süttimisallikad eemaldatud. Kuna gaas on ülimadalal temperatuuril, võib see kokkupuutel nahaga põhjustada külmapõletusi. Pikapeale lahtub gaas aga atmosfääris ohutule tasemele.